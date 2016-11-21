Сантехник из шотландского города Элдерсли Джон Доэрти сильно удивил своих знакомых. Недавно он выиграл в лотерею 14 миллионов фунтов (более 17,3 миллионов долларов), но даже не это самое интересное. Спустя два дня после своего баснословного выигрыша, он вышел на работу и продолжил чинить трубы и унитазы. Об этом в пятницу сообщает Metro UK.

Стоит ли говорить, что клиенты 52-летнего мужчины не могли поверить своим глазам, когда чинить их сантехнику пришёл Доэрти.

Когда его спросили, почему он не бросил работу, он ответил, что любит то, чем занимается.

– Абсолютно ничего не изменилось, и я не планирую увольняться. Мне до сих пор нравится то, что я делаю. Я буду до конца предан своему делу, – сказал он.

Но и это ещё не всё. С недавних пор мужчина начал посещать курсы повышения квалификации для сантехников, чтобы совершенствоваться в своём деле. Права, как отмечает издание, на занятия он приезжает на новом Mercedes.