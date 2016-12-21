В Колумбии состоялся XXVII фестиваль гоночных тележек, в рамках которого костюмированные участники сооружали свои собственные "спорткары" из подручных средств и устраивали заезды с горок. Многие гонщики в этом году традиционно нарядились в костюмы Санта-Клаусов, но было много и тех, кто решил выделиться и облачиться в знаменитых персонажей современной культуры.

Среди участвующих в гонках можно было увидеть, например, целые команды, перекрашенные в на'ви – вымышленную расу из фильма Джеймса Кемерона "Аватар". Встречались также гоночные составы смурфов, демонов и зомби. Среди гонщиков на самодельных трёхколёсных велосипедах особенно выделился мужчина, который решил прокатиться просто нагишом.

Сами тележки также создавалась с учётом образа команды: у кого-то "гоночный болид" напоминал пиратский корабль, у кого-то самолёт, а у кого-то космический крейсер.