Католическое Рождество всё ближе, уже 25 декабря люди по всему миру будут отмечать светлый праздник и обмениваться подарками. Однако уже сейчас по всему миру идёт активная подготовка к торжеству: города украшают новогодними огнями, а благотворительные акции собирают деньги для нуждающихся.

Одним из самых знаменитых мероприятий в канун Рождества является соревнования серфингистов и заплывы в костюме Санта-Клауса. В частности, подобного рода флешмобы уже прошли в Индонезии и Швейцарии, где состоялись костюмированные купания. Как правило, люди надевают наряды рождественского символа, но частенько облачаются и в героев массовой культуры.

Для участия в этих торжествах участники регистрируются и платят деньги, которые в итоге идут в различные благотворительные фонды, а также конкретным людям, нуждающимся в помощи. Так, например, внушительную сумму удалось собрать на заплыве в Швейцарии, где участие в 78-ом "рождественском кубке" на озере Женева приняли участие более 1,8 тыс. человек.