Студент одного из технических ВУЗов Москвы Денис представил оригинальный макет саней для участия в "Новаторских гонках" – соревнованиях на креативность и изобретательность, сообщили Metro организаторы гонок. По правилам участники должны смастерить самые необычные, оригинальные и остроумные сани, которые не только первыми дойдут до финиша, но и произведут впечатление на членов жюри.

Организаторам уже поступили макеты в виде гигантского банана, ладьи викингов и Паровозика из Ромашкино. Но Денис пошел дальше и прислал макет саней, изображающих Хиллари Клинтон, которая по идее создателей должна стремительно лететь с горы первой.

– Мы с друзьями недолго думали над темой, выборы в США наделали много шумихи, а то, что сани катятся вниз, в общем-то, должно быть даже символично. Для конструкции мы используем детали обычных саней, лыжи, мой сноуборд и много картона. Сверху всё покроем водоотталкивающей краской, должно получиться круто», – рассказал Денис.

По его словам, капитаном команды станет его десятилетняя сестра Инга, чьи старые санки и лягут в основу конструкции. Ребята рассчитывают, что главный приз в 150 тыс. рублей достанется именно им.

Гонки на санях состоятся в январе во Дворце пионеров на Воробьёвых горах.