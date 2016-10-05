Консалтинговое агентство Interbrand Corp подвело итоги 2015 года и назвало самые дорогие бренды планеты. Четвёртый год подряд в тройку лучших входят одни и те же бренды, меняется лишь их порядок.

По итогам 2015 года на первой строчке рейтинга оказалась компания Apple – её стоимость за год выросла на пять процентов до 179,1 миллиарда долларов.

На второй строчке компания Google – её стоимость выросла на 11%, до 133,3 миллиардов долларов; на третьей – Coca-Cola, которая за год потеряла 7%, до 73,1 миллиарда долларов.

В десятку самых дорогих мировых брендов по итогам 2015 года также вошли Microsoft (четвёртое место – 72,8 миллиарда долларов), Toyota (пятое место – 53,6 миллиарда долларов) IBM (шестое место – 52,5 миллиарда долларов), Samsung (седьмое место – 51,8 миллиарда долларов), Amazon (восьмое место – 50,3 миллиарда долларов), Mercedes (девятое место – 43,5 миллиарда долларов), а также General Electric (10-е место – 43,1 миллиарда долларов).

Самым быстро растущим оказался бренд Facebook (плюс 48% по итогам 2015 года – его стоимость выросла до 32,6 миллиардов долларов (15-ое место в рейтинге).

Стоит заметить, что при расчёте стоимости брендов учитывались финансовые результаты компаний, их влияние на решения потребителей о покупках и способность обеспечить доходы.