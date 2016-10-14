Первая книга о Винни-Пухе поступила в продажу 14 октября 1926 года. С тех пор детище британского писателя Алана Милна стало одним из самых продаваемых литературных произведений. Имя знаменитого медведя носят улицы и даже вид спорта, его "лицо" изображено на почтовых марках 18 стран. Не говоря уже о многочисленных экранизациях и театральных постановках.

Винни-Пух заговорил по-русски в 1958 году, за перевод английского бестселлера взялся Борис Заходер. С тех пор советские, а затем и российские художники подарили нам несколько прекрасных образов неунывающего медведя.

Первая полноценная книга под названием "Винни-Пух и все остальные" вышла в издательстве "Детский мир" в 1960 году. За иллюстрации отвечала ученица Петрова-Водкина художница Алиса Порет.

Другой легендарный образ косолапого появился благодаря советскому мультипликатору Федору Хитруку, художнику Эдуарду Назарову и актеру Евгению Леонову. С 1969 по 1972 год вышло всего три серии, но даже этого хватило, чтобы признать Винни-Пуха Хитрука намного удачнее диснеевского.

Как любой всемирно популярный персонаж, со временем Винни-Пух превратился в бренд. Его изображение сегодня можно увидеть везде — от упаковок с продуктами до общественного транспорта. Но даже спустя 90 лет Винни-Пух и его друзья по-прежнему вдохновляют художников, мультипликаторов и писателей.