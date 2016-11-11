В международном аэропорту Лейпцига произошло ЧП. Там загорелась турбина самого большого самолёта в мире – транспортника Ан-225 "Мрия". Происшествие смог заснять на камеру один из очевидцев, находящихся в немецком аэропорту.

Как сообщают службы аэропорта, спасатели быстро потушили пламя. Ликвидировать возгорание приехали девять пожарных расчетов. И через 15 минут пламя уже было потушено, передаёт Sachsen Fernsehen.

Теперь выясняется, насколько сильно пострадал авиагигант и когда теперь он сможет подняться в небо.

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