В международном аэропорту Лейпцига произошло ЧП. Там загорелась турбина самого большого самолёта в мире – транспортника Ан-225 "Мрия". Происшествие смог заснять на камеру один из очевидцев, находящихся в немецком аэропорту.
Как сообщают службы аэропорта, спасатели быстро потушили пламя. Ликвидировать возгорание приехали девять пожарных расчетов. И через 15 минут пламя уже было потушено, передаёт Sachsen Fernsehen.
Теперь выясняется, насколько сильно пострадал авиагигант и когда теперь он сможет подняться в небо.
Справка
- Ан-225 "Мрия" (укр. "Мечта", по кодификации НАТО: Cossack – "Казак") – советский транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Является самым большим самолётом в мире.
- Самолёт был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года.
- Изначально было заложено две машины.
- Сейчас один экземпляр находится в лётном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.
- Самолёт имеет возможность перевозки грузов общей массой до 250 тонн. Межконтинентальной перевозки грузов массой до 150 тонн. Перевозки тяжёлых крупногабаритных моногрузов массой до 200 тонн снаружи на фюзеляже.
- Грузовая кабина самолёта вмещает 50 легковых автомобилей.