Сейчас в Москве проходит неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia) и мы по традиции посетили не только показы, но и запечатлели для вас гостей самого модного городского события сезона.

Восточноевропейская мода главенствует не только на подиумах, но и за его пределами. Носить Vetements и Гошу Рубчинского, которые, к слову, стоят баснословных денег, считается эталоном (для сравнения, носки Vetements стоят 100 с лишним евро, а футболка Gosha Rubchinskiy более 200 евро).

Мода, которую обыватель с первого взгляда назвал бы "гопнической", стала новой вехой в истории трендов. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда мода не вернулась к нам из прошлого, а просто пришла из гетто.

Кроме прочего, конечно, не обошлось и без барышень в мини-юбках с голыми ногами (на улице +4 и ледяной ветер), мурашки которых было видно за километр, а также совсем неактуальных или неправильно адаптированных тенденций с подиума.

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