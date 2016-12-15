Социальная сеть Instagram выбрала самых сексуальных девушек года. Об этом в четверг сообщает Maximonline.

При составлении рейтинга рассматривались популярные аккаунта девушек, которые регулярно радуют своих подписчиков сексуальными фотографиями. Всего в список попали десять девушек.

Первую строчку рейтинга заняла американская модель и телеведущая Джиджи Хадид. За год её аккаунт увеличился на 16 033 757 подписчиков.

На второй строчке – британская топ-модель Кара Делевинь (+14 333 714 подписчиков). А тройку лидеров замыкает американская модель Хейли Болдуин (+ 5 935 909).

В десятку лучших также вошли американская модель Белла Хадид (сестра Джиджи) + 5 849 699 подписчиков, американская модель и актриса Эмили Ратаковски (+5 685 483 подписчиков), британская певица и дизайнер Виктория Бэкхем (+5 173 409 подписчиков), американская модель Крисси Тейген (+4 840 896 подписчиков), бразильская супермодель и актриса Жизель Бундхен (+3 880 496 подписчиков), американская топ-модель Тейлор Хилл (+3 624 222 подписчика) и ангел Victoria's Secret модель Кэндис Свейнпол (+3 480 158 подписчиков).