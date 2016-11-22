Управления ЗАГС Москвы назвало самые популярные имена для новорождённых в Москве за последние 10 лет. Об этом во вторник сообщает агентство городских новостей "Москва".

– Как правило, москвичи в своём выборе имён консервативны. На протяжении более десяти лет самыми популярными именами в Москве остаются такие имена, как Анастасия, Мария, София, Анна, Дарья, Александр, Даниил, Артём, Иван и Максим, — сообщил представитель пресс-службы.

Но лидирующие позиции среди них занимают для мальчиков – Иван и Александр, для девочек – София и Дарья.

Что касается самых редких имён, тут каждый год родители удивляют ЗАГС новыми именами. Так, например, среди самых необычных имён в Москве в прошлом году были зафиксированы Меркурий для мальчика и Радость для девочки.