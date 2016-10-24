Здание, построенное в стиле модерн в 1908–1909 годах по проекту известного архитектора и художника Александра Хренова, – одно из самых красивых на Таврической улице. В доме до революции жил сам зодчий с семьёй, в 1918 году он эмигрировал.

Обилие декоративных элементов на фасаде, массивные эркеры, включения из металла и витражи были характерны для всех его построек, в том числе и для собственного дома.

В интерьерах Хренов особое внимание уделил парадному. Был устроен лифт – признак роскоши в те времена. Наличие подъёмного механизма придавало дому статусность и позволяло сдавать квартиры подороже. Кстати, лифт «засветился» в комедии Эльдара Рязанова «Ключ от спальни». Правда, в одном из эпизодов дверцы открываются автоматически, хотя кабина управлялась вручную. В 20-х годах ХХ века инженерам удалось усовершенствовать лифт, устранив этот недостаток. Но всё равно произошло это гораздо позже, чем события, о которых идёт речь в картине. В 2000-х кабину лифта дома Хренова заменили на новую, но шахту сохранили аутентичную.

Сегодня дом остаётся жилым. В поражающем своими размерами парадном сделан косметический ремонт. К сожалению, многое из убранства было утрачено (например, несколько витражей, украшавших окна, а также камины) или восстановлено с помощью современных материалов.

Фасад здания ещё несколько лет назад находился в хорошем состоянии, замечают жители. Сегодня фрагменты его лепнины разрушаются. Вид исторического покрытия полов внутри тоже оставляет желать лучшего: дому требуется бережная реставрация.

Факты

Александр Хренов построил более 30 домов в Петербурге. Большинство из них – доходные.

• К числу работ архитектора принадлежат доходный дом Муяки (1902–1903 гг., стиль модерн, ул. Восстания, 18), доходный дом П.К. Палкина (улица Рубинштейна, 4, 1904 г. постройки), Невский, 140 (доходный дом в стиле поздней эклектики, 1901–1902 гг.) и прочие.

2011 – год включения доходного дома Хренова в перечень вновь выявленных исторических и культурных объектов