Автомобилистов предупреждают, что в ночь на 10 ноября они не смогут воспользоваться двумя переправами. В соответствии с поступившими заявками в ночь с 09 на 10 ноября с 01.30 до 04.30 по Большой Невке планируются разводки Сампсониевского и Гренадерского мостов, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Кроме того, пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города напоминает, что закрыто движение по Тучкову мосту в ночные часы, с 00.00 до 06.00, вплоть до 30 ноября в связи с проведением работ по реконструкции переправы. Остальные мосты по Большой и Малой Неве разводятся по графику.

Более подробная информация о графике разводки мостов в Санкт-Петербурге.