Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что число самоубийств снизилось в России за последние десять лет почти в два раза. По данным Минздрава, на 100 тысяч взрослого населения РФ в 2005 году приходилось 32,2 случаев суицидов, а в 2015 году -17,1 случай. Тем не менее, Кекелидзе признает, что этот показатель выше, чем в других странах. К примеру, в Италии на 100 тысяч человек, согласно данным ВОЗ, приходится 4,7 самоубийств, в Норвегии - 9,1, в Нидерландах - 8,8.

Положительная динамика наблюдается также среди подростков и детей: на 100 тысяч подростков в 2005 году приходилось 19,8 самоубийств, а в 2015 году - 11,5. Долгое время, с начала девяностых годов, средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в три раза превышал средний показатель в мире.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно кончают жизнь самоубийством более 800 тысяч человек. Причем около четверти самоубийств совершаются в странах с высоким уровнем дохода, и мужчины решаются на суицид почти в два раза чаще, чем женщины. Лидеры по количеству суицидов - Гайана: на 100 тысяч человек - 44,2 самоубийства, и Южная Корея - на 100 тысяч человек приходится 28,9 случаев.