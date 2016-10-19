Самолёт с футболистами "Фенербахче" столкнулся с птицами

Самолёт с игроками турецкого футбольного клуба "Фенербахче" совершил экстренную посадку в Будапеште. Об этом в среду сообщает официальный Twitter команды.

Во время рейса в Англию на матч группового этапа Лиги Европы против клуба "Манчестер Юнайтед" самолёт с футболистами турецкого клуба столкнулся с птицами. От удара лобовое стекло самолёта треснуло – в связи с этим, пилотам воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в Будапеште.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.