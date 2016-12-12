Самолёт, который направлялся из Дели в Лондон, приземлился в "Домодедово" из-за ухудшение состояния здоровья пожилой британки, которая не дождалась посадки и скончалась, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По словам собеседника, подданная Великобритании преклонного возраста почувствовала ухудшение состояния здоровья во время рейса из Дели в Лондон. Из-за этого было принято решение о посадке в "Домодедово". Но к моменту приземления женщина скончалась.

Происшествие случилось на борту самолёта Boing-787 авиакомпании Virgin, уточнили агентству.

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