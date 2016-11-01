Об этой необычной кошке по кличке Деми Мур газета Metro уже писала в начале лета (подробнее здесь...). Тогда мурлыку впервые представили на кошачьей выставке – хозяйка Анастасия Тимохина приобрела её в питомнике за рекордные 1,5 млн рублей!

Каракет – гибрид, который появился в результате скрещивания каракала и домашней кошки. В мире таких животных не больше 30.

Деми Мур сейчас почти девять месяцев (хотя весит она девять килограммов!), но уже в год она будет вполне половозрелой девушкой. Поэтому хозяева решили заранее подобрать ей жениха. Его презентовали публике на последней международной выставке кошек в Петербурге, которая состоялась в минувшие выходные.

– Мы советовались с судьями, экспертами и генетиками и решили остановиться на коте абиссинской породы, – рассказала Metro Анастасия Тимохина. – Он младше Деми Мур – ему всего шесть месяцев. Полное имя жениха – Арнольд Ауэстос, оно складывается из клички и названия питомника. У нашего мальчика непризнанный окрас в абиссинской породе – он называется чёрным, хотя визуально таковым не выглядит.

Деми Мур встретила возлюбленного очень доброжелательно. Хозяева говорят, что вела она себя так, будто сразу поняла: друга привели именно ей. У кошки и кота с первых минут установились очень нежные отношения.

– На состоявшейся выставке к нашей парочке было повышенное внимание, – продолжает Анастасия. – И многие интересовались, почему жених меньше невесты. Абиссинцы созревают рано, в 8–9 месяцев уже половозрелы. И чтобы кот не мучился и не ждал созревания своей невесты, мы решили взять особь помоложе.

Деми Мур, хоть внешне и похожа на дикого каракала, по повадкам – домашняя кошка. Вот только любит лазить по шкафам и «ловить» птичек на подоконнике и на улице.

– И Деми, и Арнольда мы кормим сырыми перепёлками, которых покупаем у заводчиков, – говорит Анастасия Тимохина. – Можно давать их живыми, но я поняла, что такого зрелища не выдержу!