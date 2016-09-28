Самого молодого депутата шестого созыва парламента Санкт-Петербурга, 21-летнего футболиста Виктора Сысоева, в ЗакСе загрузят работой наравне со всеми. Об этом Metro сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Я обещаю, что все депутаты будут загружены работой, - сообщил Макаров. - Не думаю, что депутат не понимает всей степени ответственности и важности тех задач, которые ему предстоит решать.

21-летний футболист Виктор Сысоев прошел в ЗакС по списку ЛДПР. В парламенте работает его мать – известная лыжница Любовь Егорова, которая снова стала депутатом от «Единой России».

Недавно Cысоев прославился тем, что на вопрос журналистов, чем он планирует заниматься в ЗакСе, ответил: «Я – ничем». На торжественной церемонии вручения мандатов Cысоев жевал жевачку. По слухам, в ЛДПР после разразившегося скандала Сысоеву запретили давать интервью.