Самую красивую стюардессу России выбрали 25 ноября в Москве. 26-летняя стюардесса авиакомпании NordStar Анна Гурина из Красноярска завоевала победу в направлении "Линейная авиация".

В финальный этап национального конкурса "ТОП самых красивых стюардесс России 2016" Анна прошла в числе 28 претенденток со всей страны. Триумфу в финале предшествовали многочисленные отборочные туры и напряженная подготовка. Конкурс длился почти год: первый кастинг прошел еще в марте.

- Честно говоря, основным фактором, повлиявшим на мое решение принять участие в конкурсе, стало то, что первый кастинг проводился в Красноярске, - признается Анна. – Я пошла за компанию с коллегами и неожиданно для себя дошла до финала!

По словам, победительницы для того, чтобы попасть в "ТОП самых красивых стюардесс России” одних внешних данных мало.

- На первом этап помимо внешности оцениваются профессиональные навыки, - говорит Анна. – В последующих этапах проверяется знание аварийно-спасательного оборудования, поводится стресс-собеседование с моделированием аварийной ситуации на борту. А в финале каждая претендентка показывает творческий номер. В этом году темой была любовь к родине.

Подготовка в конкурсным испытаниям отнимала у Анны немало сил и времени. При этом девушка не переставала работать.

- К последнему этапу Анна готовилась 2 месяца и одновременно продолжала летать, - рассказывает коллега самой красивой стюардессы Ирина. – Возвращалась из рейса, репетировала и снова улетала. Конечно, за это время она вымоталась, как и все участницы конкурса. Девчонки не могли дождаться, когда все закончится, чтобы отдохнуть.

В качестве творческого номера для финала конкурса "ТОП самых красивых стюардесс России” Анна Гурина при поддержке своей авиакомпании подготовила видеоролик и стихи собственного сочинения, посвященные красоте сибирской природы. Кстати, вместе с Анной в финал прошли еще 3 стюардессы из Красноярска.

- Другие участницы приехали из разных городов, им проще было рассказывать о своей родине. Нам же пришлось постараться, чтобы показать Красноярск с разных сторон, - отмечает Анна. – Я решила рассказать о сибирских красотах, потому что очень люблю природу нашего края и часто хожу в походы.

Самая красивая стюардесса России признается, что участие в конкурсе изменило ее жизнь. И речь не только о повышенном внимании со стороны журналистов. Благодаря конкурсу Анна познакомилась со своим будущим мужем.

- Он увидел меня в репосте о конкурсе сразу после первого кастинга в марте. Долго писал мне. А потом мы совершенно случайно встретились на улице в Красноярске и узнали друг друга, - рассказывает о знакомстве с супругом Анна. – Еще до финального тура конкурса мы сыграли свадьбу. На финал я приехала из свадебного путешествия.