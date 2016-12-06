На красную дорожку The Fashion Awards-2016 в Лондоне вышли супер-модели подиумов, знаменитые дизайнеры, популярные актеры и музыканты. В Альберт-холле 5 декабря состоялось вручение ежегодного "модного Оскара". Раньше самая известная в мире премия за достижения в Fashion-индустрии называлась British Fashion Awards.

В этом году на The Fashion Awards-2016 прибыли звезды мирового уровня - певица Леди Гага, актриса Сальма Хайек с супругом, Кейт Бекинсейл, Джаред Лето, Мэрилин Мэнсон, и целая россыпь знаменитых красоток с подиумов - от легендарной Твигги и великой Наоми Кэмпбелл до супер-популярных современных моделей Джиджи Хадид, Алексы Чанг, Лили Дональдсон.

Наряды, которые звезды демонстрировали на красной дорожке премии The Fashion Awards-2016, вызвали настоящий фурор. Знаменитости не стеснялись показывать идеальные фигуры - Лили Дональдсон пришла в полупрозрачном нежно-розовом платье, Леди Гага в элегантном черном платье с оголенной до поясницы спиной была неотразима, Джиджи Хадид выбрала наряд экстравагантного фасона, который подчеркивал стиль и неповторимость звезды, Наоми Кэмпбелл прибыла на The Fashion Awards-2016 в черном ажурном платье.

В этом году правила вручения премии несколько изменились. Получить ее могут не только британские дизайнеры, но и представители мировой Fashion-индустрии, а гостями The Fashion Awards теперь могут стать все желающие, купив билет.

На красной дорожке The Fashion Awards были замечены и звезды, известные в России - это модель Елена Перминова и дизайнер Демна Гвасалия, стремительно набирающий популярность в последние два года.