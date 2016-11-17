реклама
Сегодня 08:57

Саакашвили в скором времени останется без гражданства из-за Порошенко

  • Данила Белов

Бывший губернатор Одесской области узнал о планах президента Украины лишить его гражданства

реклама

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили узнал, что в скором времени может остаться без украинского гражданства. По его сведениям, президент страны Петр Порошенко сейчас изучает вопрос того, как через суд сделать так, чтобы он перестал быть украинцем. Об этом политики сообщил, ссылаясь на информированный источник, на своей странице в Facebook.

По имеющимся в распоряжении бывшего губернатора данным, Порошенко поручил разобраться с данным вопросом "Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому". При этом Саакашвили напомнил, что по закону лишить его гражданства невозможно.

"Международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства… Это решение не будет иметь ничего общего с правом и только укрепит мою решимость и решительность всей, уже многотысячной команды, бороться до победного конца", — заявил Саакашвили. 

 

Напомним, что бывший президент Грузии стал бывшим губернатором Одесской области 7 ноября, когда официально объявил, что уходит в отставку со своего поста. Своё решение он обосновал нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. При этом украинские СМИ сообщали, что Саакашвили всё равно планировали уволить в ближайшее время. Теперь экс-губернатор планирует добиваться досрочных выборов в Верховную раду и в его планах создать на Украине свою политическую силу.

 

Напомним, что Михаил Саакашвили является грузинским и украинским государственным и политическим деятелем. С 30 мая 2015 года по 7 ноября 2016 года он занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации. Чтобы получить эту должность, Саакашвили пришлось добиться украинского гражданства. Грузинского гражданства он лишился 4 декабря 2015 года.

Читайте также: Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области

Читайте также: На Украине хотят клонировать Саакашвили и поставить его губернатором всех областей

Читайте также: На сайте президента Украины собирают подписи за отставку Саакашвили

 

Самое популярное

Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото

Трагедия в Пскове с подростками: школьники покончили с собой после обстрела полицейских
Открывшие стрельбу по полицейским подростки из Пскова погибли.14Фото

Подростки из Пскова, которые стреляли по полицейским, не могли застрелиться

Следственный комитет заявил, что 15-летние псковские парень и девушка, которых разыскивала полиция, забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. В нём подростки вскрыли сейф, заполучили оружие отчима девушки и обстреляли машину полиции из окна дома. После нескольких часов переговоров стражи порядка пошли на штурм. Подростков они нашли мёртвыми и с огнестрельными ранениями. Причиной штурма полиция называет то, что подростки больше не выходили на связь с ними. Однако, в ходе...
Хабаровские живодёрки подверглись унижениям в СИЗО со стороны сокамерниц7Фото

Хабаровские живодёрки подверглись унижениям в СИЗО со стороны сокамерниц

Соседки по камере начали оскорблять их и заставлять спать на полу, когда узнали статью девушек
Актёр Брэд Питт9Фото

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной актрисой

Скандалы вокруг Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые сейчас пытаются развестись, не утихают. На этот раз СМИ узнали о новом романе Питта. Как пишет журнал Grazia со ссылкой на источник, близкий к актёру, он начал встречаться со знаменитой актрисой. Имя новой возлюбленной Питта не сообщается, известно лишь, что она из "первого эшелона" звёзд. Отмечается, что пара вместе уже около месяца. — Женщина, в которую влюблён Брэд, — моя подруга, и я обещал не раскрывать её имя. Могу сказать лишь, что...
Катя и Денис2Фото

Трагедия в Пскове: репортёры Metro попытались понять, зачем спецназ штурмовал дом

По версии Следственного комитета (СК), подростки из Пскова в возрасте 15 лет, которых разыскивала полиция (парень во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в ногу матери девушки), забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. Дом принадлежит отчиму Кати. В нём подростки вскрыли сейф с оружием и из него обстреляли полицейскую машину. Стражи порядка несколько часов вели с ними переговоры, но результата не достигли. А потом ребята просто перестали выходить на связь....
Голая Анастасия Волочкова, прикрывшись одеялом, сделала постельное фото18Фото

Голая Анастасия Волочкова, прикрывшись одеялом, сделала постельное фото
Ксения Собчак приступила к приятным хлопотам 7Фото

Ксения Собчак пока не родила, а только выбрала мебель для малыша

Ксения Собчак выложила на своей страничке в инстаграме фото, из-за которой поклонники вздохнули с облегчением - “пока не родила”. На фото - Собчак все еще беременна, выбирает мебель для ребенка. По словам Ксении, она нашла в магазине именно то, что искала, - большой выбор и отсутствие приевшихся цветов для новорожденных. - Пора приступать к самым приятным хлопотам. По рекомендации "бывалых" подруг" поехала в бутик детской мебели из Англии. Подруги не подвели! Ручная роспись на всей мебели. И с...
Регина Тодоренко разделась догола ради нового клипа9Фото

Звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко разделась догола ради нового клипа

Регина Тодоренко, которую больше знают как ведущую восьмого сезона "Орла и решки", еще и поет, и снимает клипы. Для её поклонников это давно не новость. А вот то, что она полностью разделась, не оставив ни ниточки, страна узнала недавно из инстаграма звезды. В анонсе нового клипа нет ничего лишнего - только абсолютно голая Тодоренко на крыше автомобиля и пустыня. И комментарий самой Регины. - Скоро. Вас охватит настоящий огонь. Сначала вы почувствуете его на кончиках пальцев, ваше сердце начнет...
Фото instagram.com/kids_sweem/

Петербургского котенка Фунтика из бронзы хотели забрать домой

Мужчина средь бела дня и на виду у прохожих пытался выкорчевать бронзовую статуэтку котенку Фунтику на улице Якубовича. "Зачем?" и "как?" он собирался это сделать - ответы на эти вопросы не знает никто. Но все же вандала остановили прохожие. Котенок Фунтик установлен в январе 2015 года по случаю Всемирного дня домашних животных. Автором мини-памятника является скульптор Семен Платонов. У котенка уже есть своя история - считается, что он исполняет детские желания. Нужно лишь потереть котенка и...
Getty

Фигурантам многомиллионного "трубного дела" в Петербурге назначили условные сроки

Фигуранты трубного дела получили условные сроки и штрафы. За исключением двоих - Алексею Муравьеву и Игорю Селиверстову назначили по три года лишения свободы. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда. А уже через год, 16 ноября 2016 года, суд приговорил половину фигурантов условно, половину - к трем годам лишения свободы.  Директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин получил 4 года лишения свободы условно, его...
Машина столкнулась с фурой и загорелась на Гостилицком шоссе в Петергофе 3Фото

Машина столкнулась с фурой и загорелась на Гостилицком шоссе в Петергофе

Вечером 16 ноября в Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием легковой машины и припаркованной фуры. Иномарка, которая, по словам очевидцев, шла с превышением скорости, столкнулась с фурой, после чего загорелась. - Авария на Гостилицком шоссе в Петергофе произошла примерно в 19.00, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Белая иномарка влетела в припаркованную фуру. Машина загорелась. На дороге лежал мужчина и сильно кричал... Скорая и пожарные приехали, когда уже...
Хабаровские живодерки рассказали правду о содержании в СИЗО7Фото

Хабаровские живодерки рассказали правду о содержании в СИЗО
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов: Мама модели ответила на обвинения в адрес дочери46Фото

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов: Мама модели ответила на обвинения в адрес дочери

Она оставила жёсткий комментарий для фанатки Ольги Бузовой
Кирилл Серебренников.7Фото

Трагедия в Пскове: Кирилл Серебренников пожалел "убитых несчастных детей"

Режиссёр Кирилл Серебренников на своей странице в Facebook прокомментировал ужасную трагедию, которая произошла 14 ноября в селе Струги Красные Псковской области. "Как мне жалко этих влюблённых несчастных детей!!! ... Их убили. Любовь убили", – написал режиссёр в соцсети. Напомним, по официальной версии 15-летние Денис Муравьев и Катя Власова поссорились с родителями и, спрятавшись на даче, обстреляли прибывшую туда полицейскую машину. Переговоры с полицией длились два часа и закончились...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Саакашвили в скором времени останется без гражданства из-за Порошенко5Фото

Саакашвили в скором времени останется без гражданства из-за Порошенко

Сегодня 08:57 Бывший губернатор Одесской области узнал о планах президента Украины лишить его гражданства

Самое популярное

Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото
Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото

Галереи и видео

Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама