Саакашвили в скором времени останется без гражданства из-за Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили узнал, что в скором времени может остаться без украинского гражданства. По его сведениям, президент страны Петр Порошенко сейчас изучает вопрос того, как через суд сделать так, чтобы он перестал быть украинцем. Об этом политики сообщил, ссылаясь на информированный источник, на своей странице в Facebook.

По имеющимся в распоряжении бывшего губернатора данным, Порошенко поручил разобраться с данным вопросом "Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому". При этом Саакашвили напомнил, что по закону лишить его гражданства невозможно.

"Международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства… Это решение не будет иметь ничего общего с правом и только укрепит мою решимость и решительность всей, уже многотысячной команды, бороться до победного конца", — заявил Саакашвили.