Саакашвили в скором времени останется без гражданства из-за Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили узнал, что в скором времени может остаться без украинского гражданства. По его сведениям, президент страны Петр Порошенко сейчас изучает вопрос того, как через суд сделать так, чтобы он перестал быть украинцем. Об этом политики сообщил, ссылаясь на информированный источник, на своей странице в Facebook.
По имеющимся в распоряжении бывшего губернатора данным, Порошенко поручил разобраться с данным вопросом "Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому". При этом Саакашвили напомнил, что по закону лишить его гражданства невозможно.
"Международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства… Это решение не будет иметь ничего общего с правом и только укрепит мою решимость и решительность всей, уже многотысячной команды, бороться до победного конца", — заявил Саакашвили.
Напомним, что бывший президент Грузии стал бывшим губернатором Одесской области 7 ноября, когда официально объявил, что уходит в отставку со своего поста. Своё решение он обосновал нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. При этом украинские СМИ сообщали, что Саакашвили всё равно планировали уволить в ближайшее время. Теперь экс-губернатор планирует добиваться досрочных выборов в Верховную раду и в его планах создать на Украине свою политическую силу.
Напомним, что Михаил Саакашвили является грузинским и украинским государственным и политическим деятелем. С 30 мая 2015 года по 7 ноября 2016 года он занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации. Чтобы получить эту должность, Саакашвили пришлось добиться украинского гражданства. Грузинского гражданства он лишился 4 декабря 2015 года.
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