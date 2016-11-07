Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области

"Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо", — заявил он.

Бывший президент Грузии стал бывшим губернатором Одесской области – Михаил Саакашвили официально объявил, что уходит в отставку со своего поста. О данном решении он заявил в ходе брифинга, передаёт телеканал "112 Украина". Трансляцию его выступления можно также найти на его странице в Facebook.

Напомним, что Михаил Саакашвили является грузинским и украинским государственным и политическим деятелем. С 30 мая 2015 года он занимает пост председателя Одесской областной государственной администрации.

В разное время он оказывался в центре внимания СМИ из-за его поведения. Одним оно нравилось, другим нет. В связи с чем одни граждане Украины создавали петиции, призывающего отправить в отставку губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а другие и вовсе предлагали сделать Саакашвили премьер-министром страны.

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