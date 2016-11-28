За ноябрь в этом году с городских улиц было вывезено в 230 раз больше снега, чем за ноябрь прошлого года. Всего дорожники отправили в снегоплавильные пункты более 700 000 кубометров снега с начала месяца. В связи со снегопадом, который накрыл город с первых чисел ноября, специалисты дорожных предприятий отработали вдвое больше смен, чем за аналогичный период 2015 года. Также, как отмечают в комитете по благоустройству города, показатели по использованию соли в чистом виде при этом равны нулю.

- Практически весь месяц предприятия работали в усиленном режиме, при этом так же, как и в прошлом году, дороги убирали без применения реагентов, - отмечают в пресс-службе комитета.

Основной упор был сделан на вывоз снега. Что любопытно, за всю зиму 2014 года вывезено 300 тысяч кубометров снега, за всю прошлую зиму –1,5 млн кубометров. За один только ноябрь этого года этот показатель перевалил уже за 700 тысяч кубометров.

На уборку города в течение ноября выведено 44 тысячи смен техники. В ручной работе было организовано 36 тысяч смен днем и в ночное время.