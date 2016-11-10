Комитет по благоустройству Петербурга отчитался, что с усилением снегопада увеличивают число уборочной техники на дорогах города и работников ручного труда. После непродолжительного перерыва в полдня, снегопад вновь возобновился. За прошедшие сутки с улиц Петербурга вывезли 50 000 кубометров снега.

Как отмечают специалисты комитета, главная задача на ближайшие дни - погрузка и вывоз снега на снегоплавильные пункты. Вечером 10 ноября по данным синоптиков, снегопад продолжится. На уборку городских улиц вышли фронтальные погрузчики и самосвалы.

Напомним, горожане могу обратиться по вопросам уборки улично-дорожной сети по круглосуточному многоканальному телефону 576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы Комитета 314-60-13.

По вопросу качества уборки дворовых и внутриквартальных территорий необходимо обращаться в Межотраслевой центр по приему и учету устных обращений граждан по телефону 004.