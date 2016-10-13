Петербургский комитет по тарифам вводит новые нормативы по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению в жилом помещении и на общедомовые нужды. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

Норматив на холодную воду вырастет с 3,3 кубометра до 4,9 кубометра, на горячую воду – с 2,43 кубометра до 3,48 кубометра.

В связи с изменениями для петербуржцев, в чьих домах не установлены счетчики на воду, оплата заметно увеличится.

Специалисты прогнозируют рост квартплаты для домов, в которых вообще не стоят приборы учета, в размере 240 рублей на 1 человека в месяц.

Как отмечают в пресс-службе комитета по тарифам, это станет веским аргументом в пользу установки индивидуальных приборов учета для тех, кто откладывал эту процедуру.