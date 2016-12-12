"С Павликом пить, с Мамаевым тире пить, с Шуриком пить, с Кокориным тире пить", - этот назойливый и забавный мотив напевают "зенитовец" Кокорин и "краснодарец" Мамаев на видео. Песня, которая звучит фоном, - измененный хит "Ленинграда" - "В Питере пить".

Кто автор ремикса и когда снято видео - неизвестно. Выложили его на своей странице в Инстаграме оба футболиста. Была ли это просто шутка или ирония по поводу нашумевшего скандала в Монако - осталось без комментариев.

Напомним, в июле этого года в Монте-Карло футболисты сборной отдохнули "на славу". Шампанское под гимн России, танцы подруг футболистов на диване и кальян попали под прицел камер. Алкоголю СМИ приписали стоимость в 250 тысяч евро. Потом Кокорину пришлось извиняться за такое поведение. А насчет стоимости "зенитовец" уверял, что за такую сумму можно купить все заведение. К тому же Мутко пообещал не оставлять поступок незамеченным - тогда футболистов оштрафовали и отправили в младшие составы своих клубов.

Пользователи соцсети, посмотрев новое видео, разделились на группы. Большинство поддержали футболистов, посмеявшись над забавным роликом. Другие заподозрили, что Кокорин и Мамаев во время записи ролика находились в алкогольном опьянении, и высказались негативно:

- Петь и пить у вас лучше получается, чем в футбол играть.