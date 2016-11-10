Управление по делам семьи и детей Лос-Анджелеса прекратило расследование по делу Брэда Питта. Ведомство постановило, что актёр не проявлял жестокости по отношению к своим детям. Об этом в четверг сообщает TMZ.

К такому выводу пришли сотрудники службы защиты детей после допроса Анджелины Джоли и сторонних свидетелей инцидента в самолёте (там Питт якобы ударил своего старшего сына Мэддокса). Получается, что Джоли просто оболгала своего супруга.

Как пишут звёздные СМИ, оправдание Питта по этому вопросу является большой победой актёра в борьбе за общую опеку над детьми.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли обвинила своего супруга в проявлении агрессии по отношению к своим шестерым детям. Более того, однажды Питт даже ударил своего старшего сына Мэддокса – это произошло на борту самолёта во время полёта.

В связи с этим актриса не только потребовала развода, но и полного опекунства над отпрысками. Позже официальный представитель голливудской звезды сообщил, что Анджелина получила полную физическую опеку над детьми.

– Все дети останутся с Анджелиной. Также они продолжат встречаться с Брэдом. Все стороны настроены на излечение семьи, поэтому мы просим вас о предупредительном отношении в это непростое время, – сказал пресс-секретарь Джоли.