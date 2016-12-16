С 1 января 2017 года действия коллекторов в России могут оказаться вне закона. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ".

Дело в том, что, согласно указы президента России Владимира Путина, все коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). А регулировать деятельность этих организаций будет Министерство юстиции.

Однако на сегодняшний день реестр коллекторов так и не создан. Более того, правительство даже не вынесло дополнительное постановление для осуществления надзорной деятельности ФССП.

Отмечается, что процедура внесения коллекторов в реестр длится 20 дней. Таким образом, даже при срочном подписании правительственного документа о новой сфере деятельности ФССП агентства попадут в список в лучшем случае в феврале.

Но и это ещё не всё. Владимир Путин поручил Кабмину скорректировать федеральный бюджет с учётом бюджетных ассигнований ФССП, однако правительство до сих пор не определилось с размером этих субсидий.