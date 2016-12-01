В подмосковной деревне Павлищево случился перполох. Рыжий кот, живущий в одном из домов, провалился в колодец. К счастью, кот не утонул – от верной гибели его спас выступ ремонтного кольца, за который тот сумел зацепиться.

Хозяева попытались своими силами вызволить любимца. Они опускали в колодец корзинку с сосисками и валерьянкой, чтобы замотивировать кота прыгнуть в неё, но тот не хотели рисковать и покидать своё убежище. В итоге владельцы пушистого бедолаги отчаялись и вызвали спасателей.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас», кот провалился глубоко – он был на уровне 12-го кольца.

Так как приманки на осторожного кота не подействовали, спасатели решили лезть за ним вниз. Разобрав домик над колодцем, спасатель Павел Рымар спустился вниз, посадил кота в мешок, вытащил на поверхность и передал хозяйке.

– Информации о состоянии кота у нас нет. Точно об этом мог бы судить врач, но ветеринара на месте не было, – сказали Metro в Мособлпожспасе.

Однако судя по размытым снимкам с места действия, с котом всё было в порядке.