Картины Евгении Васильевой не попадут в коллекцию Русского музея.

26 октября Экспертная фондово-закупочная комиссия провела заседание, на котором было принято решение отклонить принятие в дар триптиха Евгении Васильевой «Транскриптаза». Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

Такое решение было принято из-за несоответствия картин Евгении Васильевой собирательной практике Русского музея.

Русский музей предложил Евгении Васильевой забрать картины в течение двух недель.

Напомним, в середине октября триптих экс-чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой «Транскриптаза» был принят Русским музеем на временное хранение.

Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева в 2012 году оказалась замешана в коррупционного скандала, в результате которого покинул свой пост глава ведомства Анатолий Сердюков.

Евгения Васильева была осуждена за мошенничество и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, возместившей ущерб в размере около 200 миллионов рублей.

Находясь под домашним арестом во время следствия, она стала серьезно заниматься живописью. Картины экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой были представлены на персональной выставке в Москве.

Живописью Евгения Васильева увлеклась, находясь под домашним арестом. Свои работы художница представила широкой публике на персональной выставке.