"Ожившая пьеса императрицы" – так называется новая выставка в музее-заповеднике "Царицыно". Её куратор Сергей Хачатуров – кандидат искусствоведения, доцент кафедры отечественного искусства истфака МГУ – давно исследует "готический вкус" в русской художественной культуре XVIII века. “Чесменский дворец” - единственная пьеса Екатерины II, написанная в жанре готической новеллы. Произведение так и осталось наброском.

– В пьесе нет сюжета и сквозного действия, зато есть обсуждение злободневных тем того времени и обмен любезностями и колкостями разных государей Европы. Это своеобразный словесный батл, окутанный мистикой, – рассказывает куратор выставки. – Германский правитель Фридрих, например, в новелле запросто беседует с Александром Невским. Он говорит ему: “А что это у вас такой заросший подбородок?”, на что тот ему отвечает: “Не нужно судить о людях по их бороде”.

Переговариваются не сами государи, а их портреты, которые по сюжету висят в Георгиевском зале Чесменского дворца.

– Мы заинтересовались тем, что структурно пьеса напоминает разрозненные Интернет-посты, – говорят художники Алексей Политов и Марина Белова. – Поэтому решили сделать объемные портреты в стилистике комиксов.

Вместе с Алексеем и Мариной инсталляционное пространство организовывала ещё одна супружеская пара художников с многолетним стажем. Егор Плотников и Евгения Буравлёва никогда раньше не работали вместе. И вот наконец попробовали.

Егор создавал фигурки второстепенных героев пьесы, которые возникают в процессе разговора портретов, а Евгения специально для выставки написала пейзаж, ставший композиционным центром.

Нам было важно, чтобы этот пейзаж не был виден при входе. Это готическая интрига, – поясняет художница Евгения Буравлёва. – Все готические произведения построены на тайне, которая сохраняется до последнего момента. Поэтому картина как бы отгорожена ширмой, за которую заглядывает один из главных персонажей пьесы сторож-ветеран. Именно он подслушивает разговоры переговаривающихся портретов.

Ширмы широко использовалась в быту в 18 веке: ими закрывали всё, от туалетных комнат до кроватей. А художники решили скрыть от посторонних глаз царицынский пейзаж, в который вписан тот самый Чесменский дворец. Такое вот мистическое переплетение.

Но сюда, в основной зал посетитель попадает не сразу. Сначала ему предлагают познакомиться с текстом произведения на электронном планшете. После – стать зрителем творения режиссёра Юлии Овчинниковой. Сама Юлия скромно называет перформанс аудио-визуальной зарисовкой. В этом киноспектакле актёр «Гоголь-центра» Филипп Авдеев читает произведение Екатерины II под музыку, напоминающую звуки шкатулки. В соседнем зале, куда доносятся звуки фильма разместился крутящийся цилиндр, стилизованный под фонарь 18 века. На нём изображены силуэты правителей разных эпох. Они то возникают, то исчезают, как какие-то явления в памяти. А в арке, задрапированной чёрной тканью, с помощью проектора проявляются “призраки” правителей.

И только после такого основательного погружения в атмосферу произведения, посетитель переходит в главный зал. Видит портреты, ширму, пейзаж за ней и - очень важный момент - хаотично рассыпанные по паркету фигурки персонажей. Они будто игрушки в детской комнате. Посетителям надо быть предельно внимательными, чтобы не наступить на кого-нибудь из них. Это заставляет задуматься, что наш мир хрупкий и его очень просто разрушить. Надо быть аккуратным, чтобы не допустить этого.

Выставка будет работать до 19 марта. Организаторы обещают читать в её рамках лекции о "готическом вкусе" в архитектуре “Царицыно”, а художники проводить познавательные экскурсии.















