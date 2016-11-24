Виктор Пастернак рассказал Metro о том, как идет работа над регистрацией нового товарного знака "Русиано".

Юрист рассказал, что в ближайший год официального "Русиано" не появится - вот так долго по законодательству рассматриваются подобные запросы.

- Предполагаю, что через год нам могут просто отказать в связи с тем, что к этому моменту "Русиано" "уйдет в народ" и утратит признаки индивидуальности, - поделился Виктор Пастернак.

Название действительно уже активно используют - не только в шутку, но и всерьез. Например, в сети Burger King уже появилось "русиано" в меню. По сообщению СМИ, в Роспатент поступило еще три заявки на регистрацию нового бренда.

Зарегистрировать на официальном уровне шутку премьера решили клиенты Виктора Пастернака. После консультации владельцы нескольких видов бизнеса, в том числе и связанного с производством кофе, взяли время на раздумье. В итоге было принято решение, что заявку от своего имени подаст сам юрист - уже в качестве индивидуального предпринимателя.

- Для меня это дело интересно по нескольким причинам. Во-первых, это юридический эксперимент. Все-таки это новый прецедент в такой непростой сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Во-вторых, я буду собственником лицензии, а значит, смогу либо сам использовать зарегистрированный товарный знак, либо продать лицензию, переуступить право пользования. У меня есть партнеры, которые в этом заинтересованы.

Заявка подана на регистрацию знака не только по классу кофе и безалкогольные напитки, но и еще в нескольких классах: кухонная техника, домашняя и кухонная утварь, посуда, реклама и общепит.

Однако вместе с новым брендом нового рецепта не появится. Скорее, это будет классический американо под новым названием. Иначе пришлось бы регистрировать еще и секрет производства.