Верховный суд России 2 сентября отменил решение о запрете общественного движения "СтопХам". Ранее 12 октября 2015 года российский Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации "СтопХама", в результате чего инстанция решила прекратить деятельность организации.

Как рассказал Metro руководитель "СтопХама" Дмитрий Чугунов, это было вполне ожидаемым результатом, так как претензии были лишь к мелким формальным ошибкам, а не к самой деятельности активистов.

-Мы удовлетворены решением суда. Считаем его обоснованным и справедливым. Для обывателя может быть непонятно, но вот все высказывания вроде "Организация многократно нарушала закон России" имели отношение к двум не сданным отчётам, которые мы не сдали единственный раз. Это были финансовый отчёт и документы о публичной деятельности проектов. Мы это признаём, это была наша промашка, так как мы сфокусировались на проведении рейдов и думали, что отчётов, которые мы сдаём по нашей грантовой деятельности, будет достаточно. Аналогичная ситуация и в плане общественной деятельности. Мы посчитали, что проблема отчётов — это формальные признаки, а закрывать по формальным признака организацию неконституционно, на что мы и указали, – заявил он, отметив в дальнейшем они будут избегать таких ошибок.

Кроме того Чугунов напомнил, что в ходе разбирательств возникли серьёзные проблемы с "Почтой России". В частности, письмо о дате проведения судебного заседания пришло 9 октября, а уже 12 октября было само судебное заседание, поэтому представители организации не могли физически подготовиться или присутствовать на нём.

-Мы продолжим развиваться и даже начнём действовать в других странах. Мы планируем на следующей неделе анонсировать зарубежное отделение. Ребята под нашим брендом сделали франшизу у себя в стране. Это будут местные жители, которые станут бороться с нарушителями ПДД, – добавил лидер "СтопХама".

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