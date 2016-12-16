Руфер пробрался на крышу "Зенит-Арены". Восьмиминутное видео появилось в Сети сегодня, 16 декабря.

Покорил крышу «Зенит-Арены» руфер Александр Монастырев. Он уже успел прославиться своими видео с городских высот: с крыши «Петровского форта» и той же «Зенит-Арены».

Первое видео с крыши стадиона на Крестовском Монастырев выложил месяц назад. На ноябрьском видео руфер просто демонстрирует виды города с высоты и то, как идут работы на стадионе.

А вот новое видео заинтриговало пользователей Сети. На нем Александр Монастырев подробно заснял, как беспрепятственно прошел на стадион, пообщался с работниками и даже обменялся номерами телефонов. Рабочие в курсе, что на объект посторонний, смеясь, называют его «Шпион», однако никаких действий не предпринимают.

Монастырев подробно заснял весь поход по конструкциям стадиона, а также выход на крышу. Видео можно посмотреть на его канале (видео 18+, содержит нецензурную брань).

Как сообщили Metro очевидцы, пройти на стадион, действительно, не составляет большого труда, несмотря на наличие охраны.