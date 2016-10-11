Накануне в Лондоне герцогиня Кэмбриджская Кэтрин посетила в компании своего супруга принца Уильяма и его брата принца Гарри мероприятие, посвященное Международному дню психического здоровья.

Для выхода в свет Кейт выбрала розовое шёлковое платье британского дизайнера Kate Spade (стоимостью 428 фунта, примерно 33 тыс рублей) и светлые лодочки Gianvito Rossi.

И кто бы мог подумать, что обычный на первый взгляд наряд вызовет столь ожесточенные споры в британском обществе. Издание Daily Mail попросило экспертов сформулировать "за" и "против" выбора Кейт.

Дина Ван Туллекен, редактор "Стиль":

"Это платье о котором мечтают все девочки, играющие в принцесс. Оно очень идёт Кейт, она выглядит прекрасной и уверенной. Это подтверждает довод о том, что женщинам не нужно бояться розового. Правильная длина до колена, цветочный принт и бант на шее - все это сейчас остромодно. Да, кто-то может посчитать его очень уж девочковым, но факт остается фактом - эти платья в момент раскупили".

Эмили Монктон, ассистент редактора моды

"Очень чопорное. Очень слащавое. Очень старит и абсолютно не подходит 34-летней женщине. Его еще можно было спасти и обыграть правильными аксессуарами, но Кейт об этом не подумала. Нюдовые туфли, вышедшая из моды укладка, колготки, простой клатч в тон...А никому ещё не надоели эти туфли? Диана была иконой моды, но большинство молодых британок не захотят одеваться как Кейт. Да, конечно ей нужно соблюдать дресс-код, но ей просто не хватает креативности, ведь это же платье заиграло по-другому, выбери она грамотно аксессуары или туфли. Пожалуйста, Кейт, будь посмелее. Было бы увидеть тебя в чем-то менее скучном. И да, пожалуйста, можешь выкинуть эти нюдовые туфли?"