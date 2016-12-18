Не за горами католическое Рождество — праздник, который отмечается 25 декабря сотнями миллионов людей по всему миру. Ностальгическое настроение окружает Рождество и заполняет множество домов по всему свету. Metro выясняет, почему это происходит и как следовать модной тенденции в течение праздников.

Рождество — время, которое проводят с семьёй, друзьями и любимыми половинками. Эксперты считают, что религиозное прошлое праздника всё больше забывается, в том числе из-за детских воспоминаний.

Вот почему всё больше людей выступают за классическое Рождество и воплощают в жизнь воспоминания прошлого. Другими словами, люди хотят того, что им кажется близким и знакомым.

— Почти 80% людей живут в больших городах. Кроме того, ежедневный стресс от работы продолжает расти. Это увеличивает тоску по спокойствию и традициям. Вот почему ностальгия обращает всё больше людей в этот тренд, — рассказывает Metro Николетт Науманн, вице-президент одного из крупнейших в мире выставочных концернов "Мессе Франкфурт".

Ещё одна причина возвращения к классическому Рождеству — современные технологии, которые играют в нашей жизни очень важную роль. Люди, которые устали от постоянного досуга с ноутбуками или со смартфонами в руках, просто ищут возможность избавиться от девайсов, хотя бы на время праздников.

— Мы видим растущее желание физического общения, вместо нашего постоянного цифрового взаимодействия, — объясняет эксперт прогнозирования тенденций Каталина Марин.

— Винтажные ремёсла, как ткачество и вязание, возвращаются на передний план, что привлекает все больше и больше новой аудитории, — добавила она.

Стиль ретро позволяет украсить свой дом совершенно по-своему. Предметы декора можно найти даже на блошиных рынках, в благотворительных магазинах или вообще сделать самим.

В зависимости от того, что вас больше вдохновляет, средиземноморский потрёпанный шик или ретро-стиль из Новой Англии, есть множество возможностей для индивидуального проявления творчества в пределах тренда.

— К примеру, есть так называемое современное оформление в рамках ностальгической тенденции. Интересно, однако, как в нем отражаются 60-е годы прошлого века и отсутствует связь с футуристическими фантазиями. Это проявляется как ретро-мироощущение, которое ориентировано к старым веяниям, возвращающимся к рождественскому оформлению абстрактной графики и орнаментов, которые воспринимаются как часть праздника, — сказала Науманн.

Как отмечают эксперты, высокотехнологичный путь празднования не исчез и будет существовать ещё много времени.

— Это не исчезнет и будет эволюционировать. Мы видим и традиционную, и современную эстетику в рождественской стилистике, — подтверждает Марин. — К примеру, полуночный синий - ключевой цвет, изображения собак и кошек располагаются на праздничной продукции, а единороги повсеместно придают сезону магию волшебной сказки.

Но в любом случае вне зависимости от того, куда обернутся тенденции будущих празднований Рождества, они должны продолжать радовать нас счастливыми и беззаботными моментами, которые мы можем использовать для такого ценного для души перерыва.

— Цвета и узоры будут яркими и весёлыми. Цвета ежевики, лаванды и серебра, как и коричневый, серо-голубой и лесной зелёный уже в тренде, — заключает Науманн. — И натуральные материалы, как дерево и глина, тонкие конструкции и контрасты должны оказать влияние на тенденции будущих празднований Рождества.

Оригинальный текст: Дмитрий Беляев

Специалист прогнозирования тенденций Анхела Диез рассказала Metro о тренде праздничного рождественского сезона.

Почему празднование Рождества в ретро-стиле — главный тренд этого года?

— Этот стиль популярен сейчас не только в рождественском оформлении, но и в дизайне вообще. Это откликается в человеческой нужде в связи с прошлым при столкновении с будущим. Когда информация и технологии завладевают нами, мы смотрим назад в прошлое к нашим корням. Ностальгия витает в воздухе уже давно.

Получается, всё дело в гаджетах?

— Да. Это естественный отклик на современные течения и насыщение рынка. Мир прошёл через многое в этом году. Поворот к сдержанным и традиционным стилям говорит о возвращении к прошлому и воспоминании о хороших старых деньках.

Вы ожидаете скорое возвращение людей к современному оформлению?

— Да, люди вернутся к современному оформлению, когда устанут от винтажа и ретро-стиля. Это нормальная тенденция.

А какую рождественскую тенденцию стоит ждать далее?

— В грядущие празднования Рождества мы ожидаем увидеть разноцветные, бирюзовые, одноцветные, современные и минималистичные оформления, а также декор в стиле поп-арт и тропические нотки.

Как украсить ваш дом?

1. Пледы для столов и аксессуары — ключевые детали. Попробуйте добавить немного роскошных деталей и природного оформления, например, дерево или декоративные сады внутри помещения, — говорит Каталина Марин.

2. Используйте традиционные цвета (зелёный, золотой и красный) вместо современных. Тёмные оттенки, традиционные элементы, как свечи, мягкое освещение, бархатные ленты, натуральные элементы для простого деревенского стиля, как деревья и листья, тоже подойдут отлично. Ручные поделки сейчас тоже в тренде, — добавила Ита Мария.