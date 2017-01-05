В полдень 7 января на Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге стартует праздничное народное гуляние, посвященное Рождеству Христову.

Зрителей ждёт концерт с участием петербургских артистов и творческих коллективов: мужского церковного хора «Ковчег», казачьей шоу-группы «ЗЛАТО», клоун-мим-театра «Мимигранты» со знаменитым «Бумажным шоу», прекрасных «матрешек» - дуэта «МарФФы», сообщает пресс-служба Смольного. Также зрителей ждёт выступление шоу-балета «Фридом», который не только покажет, что умеет делать сам, но и научит всех желающих.

Специально для детей подготовлена серия мастер-классов, на которых они узнают, как сделать рождественское украшение для дома и чем разукрасить имбирный пряник, а также научатся создавать объемные колокольчики при помощи бисероплетения.

Также в программе: фотосессия на фоне арт-обьектов – символов Рождества; викторины для детей и взрослых о традициях Рождественских празднований; веселые скоморохи и красны девицы – аниматоры; танцевальные мастер-классы.