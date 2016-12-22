Цифра 1000 больным и бездомным животным могут помочь ваши пожертвования

Ваши пожертвования могут привнести проблеск надежды в жизнь сотни бездомных животных. Этому помогает Рождественская ель, установленная британским благотворительным фондом Blue Cross. Праздничное дерево украшено особенными огоньками, которые зажигаются каждый раз, когда кто-то в мире отправляет на благотворительность бездомным и обездоленным животным пожертвование. Вносить их в рамках этого проекта можно до 24 декабря.

"Каждый огонёк на нашей ёлке является доказательством доброты и щедрости всех тех, кто посылает пожертвования на благо животных, за которыми мы присматриваем", – Дженна Мартин, менеджер одного из центров фонда Blue Cross.

Даниэль Касильяс