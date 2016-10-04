Самая известная сваха России Роза Сябитова призналась, что делала аборт. Об этом она заявила в эфире телепередачи "Про любовь", ведущими которой являются Сергей Шнуров и Софико Шеварнадзе.

Героиня передачи Светлана рассказывала о том, что заставила свою дочь сделать аборт, чтобы не лишать её будущего.

– Она забеременела и сделала аборт. Это было моё решение. Совершеннолетняя-то она совершеннолетняя, но она ещё лицей не закончила... – рассказала женщина.

Её рассказ прервала Роза Сябитова.

– Я тоже делала первый аборт. Более того, приблизительно в этом возрасте. Для меня это было страшно. Когда я подходила непосредственно к кабинету, там висел плакат "Ты не даёшь ему увидеть мир". Я уходила. В конце концов врачи мне сказали: "Либо ты, дорогая наша, делаешь, либо иди..." Я ушла оттуда, убив ребёнка, и жила с этим всю жизнь, – рассказала телеведущая.

По словам Розы, она понесла за тот поступок заслуженное наказание, но принимала это решение осознанно.

Напомним, что Роза Сябитова была дважды замужем. В первом браке у неё родились двое детей – Денис и Ксения. В 1993 году её супруг умер от инфаркта.

Во второй раз Сябитова вышла замуж в 2008 году, познакомившись со своим избранником на съёмках передачи "Давай поженимся". Брак распался в 2011 году.