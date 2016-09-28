Футболисты "Ростова" разошлись миром с голландским ПСВ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ростовчане дважды вели в счёте благодаря голам Дмитрия Полоза на 8-й и 37-й минутах, но оба раза ПСВ отвечал на это своими результативными действиями. У ПСВ отличились Дави Прёппер (14) и Люк де Йонг (45).

На 56-й минуте голкипер "Ростова" Сослан Джанаев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Прёппера.

В итоге матч закончился с ничейным результатом 2:2.

В следующем туре "Ростов", набравший первое очко в квартете D, сыграет дома с мадридским "Атлетико". Матч состоится 19 октября.