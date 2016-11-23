"Ростов" у себя дома сенсационно обыграл "Баварию" со счётом 3:2. Эта победа стала первой для ростовчан в истории на групповом этапе Лиги чемпионов.

На 36-й минуте "Бавария" открыла счёт в матче благодаря голу Дугласа Косты. Казалось, что гости добьются ещё одной лёгкой победы, но ростовчане не думали сдаваться.

В концовке первого тайма Сердар Азмун восстановил статус-кво, а сразу после перерыва Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол на Кристиане Нобоа.

"Бавария" явно не ожидала такого развития событий - мюнхенцы бросились в атаку и сумели во второй раз в матче сравнять счёт. Забитым голом отметился Бернат.

К счастью, последнее слово в матче осталось за "Ростовом". Победный гол на 66-й минуте со штрафного удара забил Нобоа.

После первой победы на групповом этапе "Ростов" с четырьмя очками идет на третьем месте в группе. Ростовчане в прошлом туре лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сохраняют возможность сыграть весной в Лиге Европы. "Бавария" с 9 очками занимает второе место в группе.

В другом матче группы D этим вечером сыграют "Атлетико" (12 очков) и ПСВ (1 очко).