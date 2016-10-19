"Ростов" проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

Мадридцы на протяжении всего матча владели инициативой и вполне могли побеждать с более крупным счётом. Единственный гол в составе гостей на 62-й минуте провёл Янник Феррейра-Карраско.

В параллельном матче этой группы "Бавария" дома разгромила "ПСВ" со счётом 4:1.

"Атлетико" лидирует в группе с девятью очками. "Ростов" набрал всего один зачётный балл и занимает последнее место в квартете.

Новая встреча этих же соперников состоится в Мадриде 1 ноября.