19-летняя российская студентка второго курса юридического факультета РУДН рассказала, что над ней провели обряд, который среди экстремистов запрещённой на территории России террористической организации ИГИЛ называется посвящением в рабыни.

"По словам матери, которая и обратилась в правоохранительные органы с просьбой спасти дочь от экстремистов, Елену превратили в рабыню, — рассказал Life.ru источник в правоохранительных органах. — Возлюбленный Елены раздел её догола посреди квартиры и, поставив на колени, несколько раз произнёс фразы. При этом к горлу Елены был приставлен нож, из-за чего девушка соглашалась со всеми словами".

За этой сценой наблюдали ещё несколько жильцов квартиры, где и удерживали девушку.

Подобное "посвящение" было придумано самим молодым человеком Елены — Алибеком. Такой сценой он дал понять девушке, что она полностью в его власти.