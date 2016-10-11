МОК (Международный олимпийский комитет) принял решение о лишении 33-летней российской спортсменки Татьяны Белобородовой (Лысенко) золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Татьяна получила награду за метание молота.

МОК установил, что Белобородова принимала во время состязаний в британской столице допинг - туринабол. Это было выявлено в ходе перепроверки допинг-проб.

Пока неизвестно, на какой срок спортсменку отстранят от соревнований, решение по этому вопросу будет принимать Международная ассоциация легкоатлетических федераций.