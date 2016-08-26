Посольство Канады отказало российскому режиссёру Алексею Мизгирёву в получении визы. В связи с этим режиссёр не сможет поехать на кинофестиваль, где состоится мировая премьера его фильма "Дуэлянт". Об этом в пятницу корреспонденту Metro сообщил представитель пресс-службы кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

Отмечается, что в посольстве не смогли достоверно установить "цель визита" Мизгирёва в Канаду и сочли её неубедительной.

У нас нет уверенности в том, что по окончании вашего временного визита вы покинете Канаду, – говорится в документе посольства Канады.

Продюсер фильма Александр Роднянский считает эту ситуацию абсурдной.

– Это возмутительная ситуация, объяснения которой я не вижу. Главный канадский кинофестиваль, с мировой известностью и репутацией, приглашает режиссёра большого международного проекта, произведённого в сотрудничестве с голливудской компанией Sony Pictures, а сотрудник посольства считает, что режиссёр вдруг воспользуется этим приглашением и останется в Канаде. Как известно, культура в целом и кинематограф в частности должны наводить мосты и способствовать взаимопониманию между народами. Решение канадского посольства, очевидно, вступает с этим в противоречие, – прокомментировал решение посольства Роднянский.

По его словам, трудности в получении канадской визы возникли не только у режиссёра Мизгирёва, но и у остальных участников команды "Дуэлянта", которые столкнулись с откровенной грубостью и пренебрежительным отношением сотрудников визового центра.

Напомним, что новый фильм Алексея Мизгирёва "Дуэлянт" выходит в широкий российский прокат 29 сентября 2016 года, он был приглашён Международным кинофестивалем в Торонто (TIFF) в августе этого года.