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Российский ученый победил в конкурсе журнала Science "Станцуй свою диссертацию"

Евгений Согорин

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Российский ученый победил в конкурсе журнала Science "Станцуй свою диссертацию"

Биолог Евгений Согорин рассказал Metro, совместимы ли танцы и наука

Обновлено : Сегодня 19:24
- Опубликовано : Сегодня 18:42

Российский ученый Евгений Согорин стал одним из победителей конкурса “Станцуй свою диссертацию”, который ежегодно проводит журнал Science.

По правилам конкурса, участники должны «пересказать» свою диссертацию с помощью танца. От автора требуется не только поставить композицию, но и самому принять участие в танце. В этом году в конкурсе «Станцуй свою диссертацию» приняли участие 12 роликов.

Биолог Института белка РАН Евгений Согорин из Пущино одержал победу в области химии. Он в танце показал движение рибосом при синтезе белка и объяснил, почему рибосомы не путаются в нитях РНК и ДНК.

Евгений Согорин разрушает стереотипы о том, что наука и танцы несовместимы. Ученый уже три года профессионально занимается бальными танцами в танцевально-спортивном клубе «Алькасар» в Серпухове. Товарищей по клубу он и привлек к созданию видео для конкурса.

- Я с детства любил танцевать, - рассказал Евгений Metro. – Поэтому, как только появилась возможность, я начал заниматься. На конкурс журнала Science я сначала не обратил внимания, но на одной из тренировок неожиданно для себя заметил, как похожи движения пар в танце на молекулярные механизмы, которые я изучаю. Так пришла идея этого номера.

Съемка конкурсного видео, по словам ученого, не заняла много времени, а вот процесс подготовки был достаточно длительным.

- Я все делал сам. Нашел камеру, попросил друга, знакомого с операторской работой, поснимать, потом также самостоятельно монтировал видео, - поделился подробностями работы Евгений Согорин. – Ролик сделан в черно-белом цвете, потому что вальс, который мы исполняли, навеял мне ассоциации с дореволюционным временем.

Евгений Согорин также отметил, что участие в конкурсе «Станцуй свою диссертацию» позволяет по новому взглянуть на свои научные результаты.

Обладателем главного приза в конкурсе "Станцуй свою диссертацию" в этом году стал британский биоинженер Джейкоб Бруберт из Кембриджского университета, который рассказал в своем танце о сложностях и неудачах при разработке искусственных клапанов сердца.

В области биологии победу одержала Карла Браун из университета Глазго (Шотландия). В своем танце она затронула главную проблему современной медицины: рост стойкости бактерий к действию антибиотиков и появление новых видов микробов, неуязвимых для лекарств.

Маргарет Данилович из Северо-западного университета в Чикаго (США) победила в области социальных наук. В своем видео она показала, как можно справиться с проблемой низкого уровня физической активности среди пожилых людей, которая сегодня ассоциируется с повышенной смертностью от болезней сердца и сосуда, ожирением и повышенной ломкостью костей.

Приз зрительских симпатий заслужила бельгийский молекулярный биолог Эммануэль Алалуф, которая создала целый балет о том, как протекает война между раковыми клетками в костном мозге и иммунной системой человека.

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