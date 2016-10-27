Российский ученый победил в конкурсе журнала Science "Станцуй свою диссертацию"

Российский ученый Евгений Согорин стал одним из победителей конкурса “Станцуй свою диссертацию”, который ежегодно проводит журнал Science.

По правилам конкурса, участники должны «пересказать» свою диссертацию с помощью танца. От автора требуется не только поставить композицию, но и самому принять участие в танце. В этом году в конкурсе «Станцуй свою диссертацию» приняли участие 12 роликов.

Биолог Института белка РАН Евгений Согорин из Пущино одержал победу в области химии. Он в танце показал движение рибосом при синтезе белка и объяснил, почему рибосомы не путаются в нитях РНК и ДНК.

Евгений Согорин разрушает стереотипы о том, что наука и танцы несовместимы. Ученый уже три года профессионально занимается бальными танцами в танцевально-спортивном клубе «Алькасар» в Серпухове. Товарищей по клубу он и привлек к созданию видео для конкурса.

- Я с детства любил танцевать, - рассказал Евгений Metro. – Поэтому, как только появилась возможность, я начал заниматься. На конкурс журнала Science я сначала не обратил внимания, но на одной из тренировок неожиданно для себя заметил, как похожи движения пар в танце на молекулярные механизмы, которые я изучаю. Так пришла идея этого номера.

Съемка конкурсного видео, по словам ученого, не заняла много времени, а вот процесс подготовки был достаточно длительным.

- Я все делал сам. Нашел камеру, попросил друга, знакомого с операторской работой, поснимать, потом также самостоятельно монтировал видео, - поделился подробностями работы Евгений Согорин. – Ролик сделан в черно-белом цвете, потому что вальс, который мы исполняли, навеял мне ассоциации с дореволюционным временем.

Евгений Согорин также отметил, что участие в конкурсе «Станцуй свою диссертацию» позволяет по новому взглянуть на свои научные результаты.