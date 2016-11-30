Стилист Валерии, Ренаты Литвиновой и Полины Гагариной Евгений Грибов всё бросил и уехал жить в Лондон.

В туманном Альбионе он не только обзавёлся новыми звёздными клиентами, но и кардинально сменил свой стиль. Теперь он Жозефина Трамп.

Конечно, Грибов не родственник нового президента США, однако после выборов в Америке, в Великобритании спрос на стилиста Трампа вырос. Но обо всём по порядку.

Как давно вы переехали в Лондон?

– Я переехал больше года назад. В России стало меньше работы, меньше заказов, меньше съёмок. Здесь я также работаю стилистом и иногда встречаюсь со своими звёздными клиентками из России, когда они приезжают в Лондон на гастроли. Недавно Поля Гагарина была, Валерия, Лара Фабиан, Рената Литвинова...

А в Россию не приезжаете по работе?

– Нет, ну, что вы. Там сейчас грязно и холодно, а в Лондоне солнышко и +15.

На вашей странице в Instagram много фотографий, на одних вы Евгений, на других – Жозефина. Кто вы сейчас?

– В данный момент я только проснулся и я Женя. Жозефиной я становлюсь ближе к вечеру и по особому случаю. Жозефина – это своего рода платье выходного дня, которое я надеваю по торжественным случаям.

Как к вашему новому образу отнеслись друзья и знакомые?

– По-разному. Когда я переименовал свой профайл на Жозефину Трамп, человек 300 от меня отписались сразу. Но так как я сейчас больше ориентируюсь не на российских клиентов, то я не очень-то переживаю.

А в Лондоне Любят Жозефину?

– Конечно. На встречу с московскими клиентами я обычно еду как Женя, а к лондонским как Жозефина – она, кстати, стала популярней и дороже после выборов в США.

Почему выбрали такой странный псевдоним?

– Этот псевдоним я придумал, когда ещё шла предвыборная гонка, и я не знал, что победит Трамп. В тот момент мне показалось, что это звучит хлёстко. Я выбрал имя Жозефина, потому что всегда с трепетом относился к Наполеону и всему, что с ним связано. На мой взгляд, это хороший исторический герой.

А с самим Трампом хотели бы познакомиться?

– Конечно, с удовольствием. Когда он победил, я сочинил биографию для Жозефины. Её мать была чешкой, которая переехала в Юрмалу и там вышла замуж, а через три месяца родился я. И я до сих пор не знаю, кто мой настоящий отец..

Тонкий намёк!

– Нет, это жирный намёк (смеётся).

Дональд Трамп как-то отреагировал на неожиданно появившегося сына?

– Ну, это же всё шуточная форма. Хотя, есть ощущение, что я принял участие в его предвыборной кампании (смеётся). Поэтому, конечно, я бы с удовольствием с ним познакомился – ну, кто отказывается от такого "папы"?

Кстати, о Трампе, часто в СМИ смеются над его причёской. Вы, как стилист, можете ему что-то посоветовать?

– Конечно. Но тут надо смотреть, какой там исходящий материал. Если Трамп совсем лысенький, то лучше всё сбрить и купить хороший стильный, лёгкий паричок.

А его нынешняя причёска вам не нравится?

Он смешной, а когда смешно, мне всё нравится. У нас сейчас продают футболки с портретом Трампа и с волосюшками – когда ветер дует, они поднимаются. Вот это смешно. Сейчас он стал таким же героем, как и Наполеон. Только Наполеон был красавчиком, а Трамп всё-таки смешной.