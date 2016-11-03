Поисковик Aviasales.ru начал сотрудничество с сервисом JetHunter. Теперь в результатах поиска перелётов можно найти билеты на частные самолёты наряду с обычным бизнес-классом.

Отдельные направления при должном везении могут обойтись дешевле, чем перелёт эконом-классом на лайнерах крупных перевозчиков. В частности, долететь из Москвы в Стамбул на Challenger 300​ обойдётся в 48 тыс. рублей, тогда как "Аэрофлот" предлагает тот же самый маршрут за 64 тыс. Среди других дешёвых вариантов, которые могут проскочить в результатах поиска, к примеру, перелёт из Лондона в Канны на Falcon 2000 ​за 21 тыс. рублей.

По словам Антона Байцура, директора по продуктам Aviasales, наличие таких "счастливых билетов" объясняется тем, что частные самолёты нередко совершают рейс для бизнес-пассажиров за полную стоимость, а обратно летят пустыми (empty legs). И чтобы отбить хотя бы часть затрат, компания продаёт места по низким ценам.

Артур Абаджян, генеральный директор JetHunter, уверен, что сервис придётся по вкусу как тем, кто летает бизнес-классом рейсами обычных авиакомпаний, так и путешественникам, которые хотят попробовать что-то новое.