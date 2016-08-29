Бронзовый призёр Олимпиады в Рио Денис Дмитриев, завоевавший медаль в велоспорте на треке, заявил о намерении продать автомобиль BMW, который ему подарили за успех на бразильских Играх.

"У меня уже есть моя любимая машина – BMW "синий бегемот", – пишет Дмитриев в своём Instagram. – Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником – велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве.

Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России, и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить его будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио.

У каждого олимпийца есть планы на будущее – соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность. На данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное".

Отметим, что ранее в СМИ широко обсуждалась продажа BMW одной из российских синхронисток, олимпийской чемпионки Рио. Она выставила свой автомобиль на продажу вскоре после того, как получила от него ключи.