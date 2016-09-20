Российский премьер побеседовал с сыном Фиделя Кастро во время Всемирной конференции технопарков (IASP), которая проходит в Москве. Фидель Кастро Диас-Баларт подарил российскоу премьеру свою книгу "Наука для инноваций: кубинский опыт". Об этом сообщает "РИА Новости".

Беседа проходила на русском языке.

Кастро с 1968 года учился в Воронежском государственном университете, а после двух курсов перевёлся в Московский государственный университет. Он учился по специальности "ядерная физика".

В конце беседы с Медведевым Кастро отметил, что хотел бы обсудить двусторонние вопросы при следующей встрече.