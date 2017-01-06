Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 10 километров на этапе "Тур де Ски" и посвятил её своей матери, сообщает ТАСС. Об этом спортсмен заявил после того как финишировал. Это уже пятая его победа подряд в рамках "Тур де Ски"

"Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!" - заявил он.

Выиграть пятую гонку ему удалось за 21 минуту и 47,9 секунды. За ним вторым на финиш пришёл француз Морис Манифика, уступивший россиянину 0,4 секунды. Третье место досталось норвежцу Симену Крюгеру, у него с Устюговым разрыв оказался куда больше – 16,6 секунды.

Своим выигрышем российский лыжник установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки.